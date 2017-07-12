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На Донбассе задержали россиянина и боевика ЛНР
12.07.2017 11:31
Мужчины пытались пересечь КПП возле Городища. В зоне проведения АТО военнослужащие Нацгвардии задержали подозрительных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
"Военным нарядом при осуществлении контрольно-пропускного режима на блокпосту вблизи населенного пункта Городище Луганской области, в ходе проверки автомобиля ВАЗ и проверки документов был обнаружен пассажир, который по предварительной информации по базе проходит как боевик ЛНР", - сказано в сообщении.
Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля Volkswagen и проверки документов был обнаружен пассажир, который по паспортным данным является гражданином Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ.
Мужчины были задержаны и переданы военной контрразведке.
Теги: Донбасс, россияне, контрразведка, задержание, ЛНР, АТО, КПП, нацгвардия
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