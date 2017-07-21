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Сепаратисты под видом обысков грабят дома на Луганщине
Оккупанты безосновательные арестовывают и грабят мирных граждан, ссылаясь на изъятия "вещественных доказательств". За последние две недели на временно оккупированной территории Луганской области во время так называемых профилактических мероприятий, направленных на "противодействие терроризму", отмечены многочисленные случаи нарушения прав и свобод граждан. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо.
"В частности, под видом обысков помещений местных жителей, которые проводятся сотрудниками "правоохранительных органов ЛНР" во взаимодействии с представителями ФСБ РФ, осуществляются безосновательные аресты граждан и откровенный грабеж путем изъятия "вещественных доказательств" - валютных денежных сбережений, ювелирных изделий, документов на право собственности", - отметили в ГУР.
Кроме того, на фоне обнищания населения временно оккупированной территории Донецкой области, роста уровня безработицы, частичного или полного прекращения социальных выплат, российским оккупационным командованием увеличено денежное обеспечение подразделений боевиков террористической организации ДНР на две тысячи российских рублей. Таким образом, противник пытается решить проблему комплектования подразделений за счет местного населения и российских наемников, а также уменьшить количество дезертиров.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, сепаратисты, ФСБ, обыск, ЛНР, грабеж, ГУР
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