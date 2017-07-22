"Громадське радио" оштрафовали за 0% украинских песен в эфире

22.07.2017 10:11

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Громадьске радио" и "Буковинську хвилю" в эфире которых зафиксировала нарушения требований закона о доле песен на государственном языке. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что нормы законодательства предусматривают, что радиовещатели в первый год вступления в силу закона должны обеспечивать долю песен на государственном языке в объеме не менее 25 процентов общего объема песен, распространенных в течение суток, а также не менее 25 процентов общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00.

Проверка "Громадьского радио", которую провели специалисты Национального совета 2 апреля этого года, зафиксировала, что в эфире вещателя в промежуток времени с 15:00-22:00 доля украиноязычных песен составила 0%. Компания должна оплатить штраф 5% от общего размера лицензионного сбора, что составляет 1751,36 грн.

У "Буковинськой хвили" доля песен на государственном языке в промежуток времени с 15:00 до 22:00 в день проведения проверки 2 июня 2017 составила 24,7%. За это нарушение вещатель заплатит штраф в размере 4 420,50 грн.

Источник: strana.ua