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"Громадське радио" оштрафовали за 0% украинских песен в эфире
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Громадьске радио" и "Буковинську хвилю" в эфире которых зафиксировала нарушения требований закона о доле песен на государственном языке. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Отмечается, что нормы законодательства предусматривают, что радиовещатели в первый год вступления в силу закона должны обеспечивать долю песен на государственном языке в объеме не менее 25 процентов общего объема песен, распространенных в течение суток, а также не менее 25 процентов общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00.
Проверка "Громадьского радио", которую провели специалисты Национального совета 2 апреля этого года, зафиксировала, что в эфире вещателя в промежуток времени с 15:00-22:00 доля украиноязычных песен составила 0%. Компания должна оплатить штраф 5% от общего размера лицензионного сбора, что составляет 1751,36 грн.
У "Буковинськой хвили" доля песен на государственном языке в промежуток времени с 15:00 до 22:00 в день проведения проверки 2 июня 2017 составила 24,7%. За это нарушение вещатель заплатит штраф в размере 4 420,50 грн.
Источник: strana.ua
Теги: Донбасс, радио, штраф, эфир, песни
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