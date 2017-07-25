Последние новости раздела
- На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"10:54
- Савченко снова съездила в гости к террористам "Л/ДНР". ВИДЕО10:39
- Бойовики планують встановити автобусне сполучення з невизнаною Абхазією21:38
- НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»14:58
- Российский военный покончил с собой на Донбассе – разведка13:48
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА12:45
- Боевики из гранатометов открыли огонь по украинским позициям (видео)11:51
- "Ихтамнеты" дезертируют из-за издевательств командиров16:57
- Нема ніякої "Малоросії", – волонтер розповів, що насправді відбувається між псевдореспубліками15:55
- "Громадське радио" оштрафовали за 0% украинских песен в эфире10:11
На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"
25.07.2017 10:54
В зоне АТО был уничтожен очередной главарь незаконного вооруженного формирования.
Как сообщает в твиттере блогер Necro Mancer, 39-летний боевик Игорь Морозов по кличке "Механик" родом из г. Ровеньки Луганской области.
Отмечается, что "Механик" был во главе одной из банд террористов "ЛНР".
По информации источника, наемник был ликвидирован в ходе боевых действий.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, убийство, боевик, ЛНР
Читайте также:
- "Это тварь, ублюдок и очень хороший актер", - экс-"спикер ЛНР" о Плотницком
- Убитый в Подмосковье Жилин жил в роскошном особняке на Рублевке
- В РФ в гибели российского полковника на Донбассе обвинили украинскую ДРГ
- В "ДНР" убит один из путинских головорезов, который искал удачу на Донбассе
- Убийство из ревности в Донецке: боевик «Кальмиуса» застрелил «офицера» из Луганска
- В Египте убит один из ведущих представителей «Исламского государства»
- На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"10:54
- Савченко снова съездила в гости к террористам "Л/ДНР". ВИДЕО10:39
- В поезде Мариуполь-Киев фанат "русского мира" угрожал пассажирам10:14
- В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка09:20
- Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно09:03
- Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки08:55
- Бойовики планують встановити автобусне сполучення з невизнаною Абхазією21:38
- Взрыв на территории украинской школы: первые подробности19:20
- СОТНИ КОНСТАНТИНОВЦЕВ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СУБСИДИИ И БЕЗ ГАЗА19:12
- "Нормандские переговоры": Меркель и Макрон озвучили позицию по "Малороссии"18:40
- Стрельба в Днепре: задержаны четверо раненых нападавших11:30
- В Ивано-Франковской области отравились 11 иностранных туристов11:15
- На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"10:54
- Савченко снова съездила в гости к террористам "Л/ДНР". ВИДЕО10:39
- В Киеве установили памятник Йоде10:25
- В поезде Мариуполь-Киев фанат "русского мира" угрожал пассажирам10:14
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)09:45
- Мать пленного "ихтамнета" Агеева выслушали в Администрации президента: стало известно, о чем шла речь во время встречи09:37
- В Украине начал работу новый оператор мобильной связи09:30
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА
- 24 июля: в чем помогает святая Ольга и кого поздравлять в этот день
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака