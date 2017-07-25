На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"

25.07.2017 10:54

В зоне АТО был уничтожен очередной главарь незаконного вооруженного формирования.

Как сообщает в твиттере блогер Necro Mancer, 39-летний боевик Игорь Морозов по кличке "Механик" родом из г. Ровеньки Луганской области.

Отмечается, что "Механик" был во главе одной из банд террористов "ЛНР".

По информации источника, наемник был ликвидирован в ходе боевых действий.

Источник Трибун.