В летнем лагере "ЛНР" дети получили настоящее оружие - в Сети появились кадры, как террористы обучают несовершеннолетних убивать

25.07.2017 18:36

В лагерях так называемой "ЛНР" детям выдали оружие и активно готовят их к условиям боевых действий. Боевики приучают молодежь воевать и убивать. Про это заявил российский оппозиционный журналист Александр Тверской у себя на facebook-аккаунте, передает "Диалог.UA".

Корреспондент также опубликовал видео, которое подтверждает его слова. Вместо того чтобы заниматься спортом, быть участниками культурно-массовых мероприятий дети, которые поехали в "оздоровительный" летний лагерь, должны носить тяжелое оружие (автоматы и гранатометы). Кроме того, несовершеннолетние жители оккупированной Луганщины, которых "обработали" пропагандой, утверждают, что это необходимо для того, чтобы "защищать родину".

Тверской в свою очередь отмечает, что в соответствии с пунктом 2 (а) (XXVI) статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях являются военным преступлением.