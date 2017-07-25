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В оккупированном Донбассе в рядах луганских боевиков очередные смерти: "груз 200" доставил в оккупированные Ровеньки убитого сепаратиста Дмитрия Яцина
41-летнего луганского террориста ликвидировали в Донбассе летом текущего года. Он был местным, проживал в Ровеньках. После вступления в ряды боевиков "ЛНР", по данным "Миротворца", числился в рядах 4 отдельной бригады, так называемой милиции "ЛНР", сообщает "Диалог.UA".
Также есть данные, что Дмитрий Яцин получил у террористов "звание" "старшего сержанта" и числился в 1-м танковом взводе "республики" на должности командира танка.
В Twitter Necro Mancer есть несколько фотографий с убитым террористом, есть страница в соцсети, где террорист выложил кадры со своих вражеских позиций и пр.
Напомним, недавно был уничтожен и соратник Яцина, террорист по кличке Механик. Он также был родом из Ровеньков - боевики уже пригрозили местью за ликвидацию луганских орков.
Теги: Донбасс, смерть, сепаратисты, террорист, ЛНР, боевики
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