В оккупированном Донбассе в рядах луганских боевиков очередные смерти: "груз 200" доставил в оккупированные Ровеньки убитого сепаратиста Дмитрия Яцина

25.07.2017 12:32

41-летнего луганского террориста ликвидировали в Донбассе летом текущего года. Он был местным, проживал в Ровеньках. После вступления в ряды боевиков "ЛНР", по данным "Миротворца", числился в рядах 4 отдельной бригады, так называемой милиции "ЛНР", сообщает "Диалог.UA".

Также есть данные, что Дмитрий Яцин получил у террористов "звание" "старшего сержанта" и числился в 1-м танковом взводе "республики" на должности командира танка.

В Twitter Necro Mancer есть несколько фотографий с убитым террористом, есть страница в соцсети, где террорист выложил кадры со своих вражеских позиций и пр.

Напомним, недавно был уничтожен и соратник Яцина, террорист по кличке Механик. Он также был родом из Ровеньков - боевики уже пригрозили местью за ликвидацию луганских орков.