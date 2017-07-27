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Архив - Луганская область

На Луганщине долги предприятий по заработной плате увеличились в три раза

27.07.2017 19:10
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На Луганщине долги предприятий по заработной плате увеличились в три раза

В Департаменте социальной защиты населения Луганской ОГА сообщили, что задолженность по заработной плате на предприятиях области с начала года выросла в три раза. Об этои пишет “Остров” со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.

Директор Департамента социальной защиты населения Элеонора Полищук на коллегии облгосадминистрации доложила об основных направлениях работы по вопросам погашения задолженности по заработной плате в области в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, по данным Госкомстата, по состоянию на 1 июня 2017 задолженность на предприятиях, осуществляющих свою деятельность на подконтрольной украинской власти территории области составила 152 миллиона 500 тысяч гривен, что больше чем в 3 раза превышает показатель на начало года.

На экономически активных предприятиях задолженность составляет 136,5 миллионов гривен, из них: на двух государственных – 1,5 миллиона гривен, на четырех коммунальных – 1,5 миллиона гривен, на 29 предприятиях других форм собственности – 133,6 миллионов гривен.

Долги также имеются на 12 предприятиях-банкротах в сумме 9,2 миллиона гривен и на 8 экономически неактивных предприятиях – 6,7 миллионов гривен.

Элеонора Полищук отметила, что основная часть долгов сконцентрирована на трех предприятиях угольной и химической промышленности, которая составляет 80% от общей суммы по области (119,2 миллионов гривен).

В ЛОГА отмечают, что вопрос погашения задолженности на крупных промышленных предприятиях области находится на личном контроле председателя областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза и решается в центральных органах исполнительной власти.



Теги: Донбасс, зарплата, Луганская область, долги
 
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