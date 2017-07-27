В "ЛНР" створили "парламент" з неповнолітніх та молоді

27.07.2017 19:31

Окупаційна влада Луганщини створила "молодіжний парламент" з 75 "депутатів".

Про це повідомив голова "народної ради" "ЛНР" Володимир Дегтяренко, передає Depo.Донбас з посиланням на РИА Новости.

За його словами, список "депутатів" вже сформований, а основними завданнями депутатів "молодіжного парламенту" стануть робота з людьми, виявлення проблем і пропозиція шляхів їх вирішення.

Вік "депутатів "молодіжного парламенту" від 19 до 28 років.

Однак 14 осіб представлені громадською організацією "Молода гвардія", які за статутом молодше 18 років. "Для них ми зробили виняток, і 14 людей буде у віці до 18 років", - уточнив Дегтяренко.