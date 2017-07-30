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Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані
Українка Людмила Сурженко, яка має проблеми зі слухом, була звільнена з полону бойовиків «ЛНР». Про це повідомив заступник губернатора Луганської області Юрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.
Він нагадав, що Людмила була затримана бойовиками 13 липня під час перетину лінії розмежування у районі КПВВ «Станиця Луганська» за невиконання їхніх команд. У неї з дитинства проблеми зі слухом і Людмила користується слуховим аппратам, у якого на той момент сіли батарейки.
«Надалі «МГБ ЛНР» здійснювало тиск на зазначену нашу громадянку, у тому числі фізичний (плоскогубцями пошкоджено палець на руці) з метою оприлюднення в подальшому відео з її «зізнаннями» у роботі на українські спецслужби», - написав він.
В суботу, 19 липня, Сурженко була звільнена з полону, їй самостійно вдалося перетнути КПВВ «Станиця Луганська». За його словами, українка перебуває у важкому психологічному стані, після чого їй надана необхідна медична допомога.
Крім цього, він зазначив, що обласна влада готує звернення у міжнародні організації та судові інстанції з приводу порушень прав людини.
Источник: vgolos.com.ua
Теги: Донбасс, плен, ЛНР, боевики
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