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"Темное дело врагов Донбасса": Плотницкий сделал заявление по взрыву в Луганске
01.08.2017 15:51
Главарь боевиков "ЛНР" назвал подрыв памятника погибшим террористам в оккупированном Луганске "терактом".
Заявление т.н. "главы республики" приводит информресурс подконтрольный боевикам, передает Трибун.
Случившееся Плотницкий охарактеризовал, как "темное дело врагов Донбасса".
По словам главаря террористов, Украина "действует по методичкам ИГИЛа" и якобы привлекает к подрывной деятельности детей.
Плотницкий пожаловался, что жители оккупированных районов, которые расположены далеко от линии фронта привыкли к мирной жизни и расслабились несмотря на тот факт, что война продолжается и призвал всех сторонников оккупантов сплотиться и проявлять бдительность.
"Вместе мы защитим свою землю, своих детей, свои памятники", - сказал он.
Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, Плотницкий
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