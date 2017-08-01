"Темное дело врагов Донбасса": Плотницкий сделал заявление по взрыву в Луганске

01.08.2017 15:51

Главарь боевиков "ЛНР" назвал подрыв памятника погибшим террористам в оккупированном Луганске "терактом".

Заявление т.н. "главы республики" приводит информресурс подконтрольный боевикам, передает Трибун.

Случившееся Плотницкий охарактеризовал, как "темное дело врагов Донбасса".

По словам главаря террористов, Украина "действует по методичкам ИГИЛа" и якобы привлекает к подрывной деятельности детей.

Плотницкий пожаловался, что жители оккупированных районов, которые расположены далеко от линии фронта привыкли к мирной жизни и расслабились несмотря на тот факт, что война продолжается и призвал всех сторонников оккупантов сплотиться и проявлять бдительность.

"Вместе мы защитим свою землю, своих детей, свои памятники", - сказал он.