В оккупированном Луганске подорвали памятник боевикам

01.08.2017 09:35

В ночь на 1 августа в центре оккупированного Луганска был взорван памятник "Они стояли за Родину", установленный в честь погибших боевиков и террористов, сообщает "Апостроф".

Взрыв прогремел около двух часов ночи 1 августа в парке "Дружбы народов". Судя по всему, взрывное устройство было заложено рядом с монументом.

Сообщается также, что насколько пострадал монумент определить сложно, в настоящий момент он накрыт тентом, а подходы к нему оцеплены боевиками.