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Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению

02.08.2017 10:24
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Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению

Главарь “ЛНР” Игорь Плотницкий открыто угрожает мирным жителям введением жестких мер в случае роста задолженности по оплате коммунальных услуг. Обращение “народного” главаря уже появилось в Сети, передает “Диалог.UA”.

Оккупант грозит принятием непопулярных мер и напоминает. что война еще не закончилась, а значит, он все еще власть на захваченной территории и может диктовать свои условия. Если же народ решит ослушаться своего “правителя”, то будут приняты жесткие меры. "Не доводите до того, чтобы Совмин принимал какие-то непопулярные решения и не заставлял силовиков или кого-то еще выполнять те обязательства, которые каждый гражданин обязан делать добровольно", - добавил террорист.
Как отмечает на своей странице в соцсети экс-боевик “ДНР” Игорь Быстролетов, зарплаты и пенсии в “ЛНР” в среднем - 2000-3500 российских рублей. При этом сам Плотницкий за годы войны успел стать владельцем сети АЗС, нескольких сетей супермаркетов, шахт, заводов и недвижимости за рубежом. Кроме этого он владеет благотворительным фондом.



Теги: Донбасс, деньги, ЛНР, Плотницкий
 
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