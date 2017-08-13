Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли

13.08.2017 21:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли

Очередная наркоплантация разоблачена на Луганщине.

Кременское отделение полиции проводило обыск по улице Корчагинас. 79-летняя пенсионерка занималась выращиванием конопли. Конопляный огород был хорошо ухожен и полит.

Правоохранители изъяли 861 куст каннабиса.

Пенсионерка не смогла объяснить, зачем ей такой урожай.

Источник: tribun.com.ua



Теги: Донбасс, огород, урожай, конопля
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх