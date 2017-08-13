79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли

13.08.2017 21:33

Очередная наркоплантация разоблачена на Луганщине.

Кременское отделение полиции проводило обыск по улице Корчагинас. 79-летняя пенсионерка занималась выращиванием конопли. Конопляный огород был хорошо ухожен и полит.

Правоохранители изъяли 861 куст каннабиса.

Пенсионерка не смогла объяснить, зачем ей такой урожай.

Источник: tribun.com.ua