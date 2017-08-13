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79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли
13.08.2017 21:33
Очередная наркоплантация разоблачена на Луганщине.
Кременское отделение полиции проводило обыск по улице Корчагинас. 79-летняя пенсионерка занималась выращиванием конопли. Конопляный огород был хорошо ухожен и полит.
Правоохранители изъяли 861 куст каннабиса.
Пенсионерка не смогла объяснить, зачем ей такой урожай.
Источник: tribun.com.ua
Теги: Донбасс, огород, урожай, конопля
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