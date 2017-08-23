Россия решила добить экономику "ЛНР": стало известно о решении Кремля, которое полностью похоронит производство на луганских заводах-экспортерах

23.08.2017 15:18

Россия в очередной раз нанесла удар по и без того умирающей экономике оккупированного Донбасса, отменив льготы для промышленных предприятий-экспортеров из "ЛНР", сообщает dialog.ua.

Из-за отсутствия у предприятий оккупированной Луганщины оборотных средств все они в самое ближайшее время полностью остановят производство на экспортных мощностях. Об этом рассказал координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, располагая данными о решении российских властей.

Он сообщил, что луганские предприниматели и до этого работали в крайне тяжелых условиях из-за жестких требований российской стороны по поставкам сырья и работы с контрагентами, однако новое решение просто "похоронит" промышленность "ЛНР", работающую на экспорт в Россию. При этом заводы Луганщины и без того продавали продукцию по самым низким ценам.