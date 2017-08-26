Будни "ЛНР": на тяжелую работу тут скорее пойдет старик, а молодежь будет стрелять деньги у мамы

26.08.2017 15:52

Я позвонила по номеру, который нашла в Интернете – нужны часы практики по вождению.

Приятный мужской голос проворковал, что есть такая услуга – 400 рублей в час. И мы можем обсудить это при встрече. Я не захотела ехать что-то обсуждать, и он неожиданно предложил – а давайте сегодня и начнем. И мы начали с ним этот марафон на кто кого. Жара была несусветная. Я много раз ловила себя на том, что могла ошибиться тогда номером.

Была со мной когда-то такая история – мы ждали экскурсовода, а к нам подошел кто-то, кто просто шел мимо, и, узнав, кого мы ждем, отрекомендовался им. Тогда нам не давали покоя его ноги – на босу ногу были обуты туфли, а их владелец был ощутимо пьян. Потом, в конце он сознался, что шел на рыбалку, но удачно воспользовался ситуацией, подзаработав на нас.

Мой инструктор по вождению очень напоминает мне того случайного человека. Хотя в жару за сорок на солнце, когда машина раскаляется как сковорода, привидеться может вообще что угодно.

А вообще ключевые слова августа – жара и необязательность. С завидной регулярностью я слышу о том, как сильно мужчинам вокруг меня нужна работа. Но никто из них не делает ровным счетом ничего, чтобы решить этот вопрос хотя бы как-то. Конечно, в их семьях есть источник средств к существованию – жены, матери. Но сам факт – они остро нуждаются в деньгах, но ничего не хотят делать для того, чтобы эти деньги отыскать.

Большинство убеждены, что стоят больше предложенной им сумы, и продолжают стрелять у матери деньги на сигареты. То есть даже при тотальном безденежье, они не берутся разгружать машины или месить бетон, заранее зная, что оно того не стоит.

И на моей улице – что далеко ходить? – за такие тяжелые работы всегда берутся те, кто имеет старую закалку и опыт, но не имеет уже на нее сил. То есть работа нужна всем, но на тяжелую работу, скорее, пойдет старик от того, что он из прошлого поколения. Молодежь будет искать вакансий, предложений, звонить друзьям, ждать и снова ждать. И обрастать пивными животами в этом бесконечном пивном ожидании. И это, к сожалению, не мое глубокое заблуждение, увы.

Практически все мужчины на моей улице свободны круглые сутки, большую часть из которых пьяны. Но все они несут свой профессионализм, как знамя. С чего они вообще взяли, что что-то представляют из себя? И за какой короткий промежуток времени смогли уверовать в это? Но здесь, вероятно, важны те самые амбиции, а все остальное считается глупостью окружающих. И я могу только позавидовать, что на моей улице живут непризнанные никем строители, великие сварщики, столяры без опыта работы и электрики с нулевым стажем. И все вместе они имеют универсальную специальность строителей, рассказывая о своем опыте работе с отсылами к своей работе в России: "Да я там вообще все делал".

Только нужно уточнять, сколько месяцев он там делал все. Хотя хоть месяцы, хоть дни для этой парадоксальной самоуверенности значения не имеют – человек убежден, что работа в России дает право взвинчивать сумму за свою работу и без обиняков заявлять о своем небывалом профессиональном опыте.

Источник: 24tv.ua