Отличился "умом и сообразительностью": Плотницкий в оккупированном Луганске опозорился, приписав угольщикам Донбасса то, чего не было. ВИДЕО

29.08.2017 13:39

О вкладе угольщиков оккупированного Донбасса в "освобождение "Новороссии" и Крыма" упомянул главарь "ЛНР" Плотницкий на прошедшем в захваченном российскими боевиками Луганске торжественном собрании по случаю Дня шахтера. "...Донбасс еще в 18-м веке помогал ковать оружие для освобождения "Новороссии" и Крыма", - заявил главный луганский террорист, сообщает "Диалог.UA".

Плотницкий по своему скудоумию не знал, а никто из свиты не рискнул ему подсказать, что к "освобождению "Новороссии" и Крыма ныне оккупированный террористами Донбасс не имеет ни малейшего отношения.

Ведь указ Екатерины Второй "Об устроении литейного завода в Донецком уезде при реке Лугань и об учреждении ломки найденного в той стране каменного угля" подписан 14 (25 ноября) 1795 года. А Манифест о присоединение Крыма к Российской империи Екатерина II подписала 19 апреля 1783 года. А годом начала промышленной угледобычи на Донбассе считается 1833-й, когда заработала шахта "Митрофановская" под также временно сегодня оккупированным Лисичанском.

Уголь для нужд армии и флота добывался и ранее, но на небольших рудниках. Так что Донбасс на самом деле не имеет никакого отношения к ни к освобождению Крыма, ни уж тем более к освобождению фейковой "Новороссии", которая и существует разве что в воспаленном воображении Плотницкого и ему подобных.

Что касается угольной промышленности в "ЛНР", сегодня она находится в жесточайшем кризисе: объемы добычи катастрофически низкие, на всех предприятиях многомесячная задолженность по зарплате. В то же время главарь "ЛНР" замыливает глаза горнякам-труженикам, рассказывая им о какой-то мифической "Новороссии" и каких-то придуманных им победах.