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"После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"

29.08.2017 14:22
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"После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"

В ночь на 27 августа в Луганске убили двух “депутатов ЛНР” Анатолия Кривоносова и Инну Кузнецову. Оба занимались выплатами компенсации за ранения и гибель в “НМ ЛНР”. Известно, что убийство произошло в частном доме в Луганске. Детали не разглашаются, передает “Диалог.UA”.

Пользователи соцсетей сообщают, что днем 28 августа главарь луганских террористов Игорь Плотницкий провел несколько рабочих встреч и экстренно уехал в Краснодон. “В 8 вечера кортеж Колывана вылетел из Луганска на Краснодон, видимо, поехал отчитываться про УкроДРГ, что двух депутатов НС ЛНР прибрало”, - пишут пользователи. По их данным, погибшие курировали вопросы выплат компенсаций раненым и семьям погибших наемников.

“Не вся денежка доходила нуждающимся”, - пишут в пабликах Луганска в соцсетях, утверждая, что часто боевикам приходилось платить “благодарность” за согласование выплат. “Либо так "честно" выплаты назначали, что получили БЛАГОДАРНОСТЬ от пострадавших. Думаю, ни для кого не секрет, КАК это происходит в республике!” – комментируют луганчане. К слову, 47-летняя Инна Кузнецова до “депутатства” в “ЛНР” служила в батальоне “Заря” Плотницкого.

Пользователи уверены, что убийство двух “депутатов” традиционно спишут на украинскую ДРГ, хотя “просто так” таких людей в “ЛНР” не ликвидируют. “Кто-то заметает следы..., там где баблишко, там и возня” “Даже сейчас "далбаский народ" не осознает, что все сколько-нибудь значимые главари Луганды и Донбабве обречены - перед уходом русские зачистят информированных свидетелей”, - пишут соцсети.



Теги: Донбасс, Луганск, Краснодон, убийство, депутаты, ЛНР, Плотницкий
 
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