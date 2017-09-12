Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

“ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске

12.09.2017 13:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
“ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске

В российской столице преподавателя из Луганска наградили грамотой, указав “Украина, ЛНР”. Документы в мэрии Москвы получили победители Пушкинского конкурса. Об этом сообщила лауреат XVIII Международного Пушкинского конкурса для преподавателей русского языка Анна Светлова, передает “Диалог.UA”.

Фото грамоты бурно обсуждают в соцсетях. Сторонники “русского мира” разделились на два лагеря: одни считают, что власти Москвы ничего не нарушили, ведь в минских соглашениях оккупированная территория считается украинской, другие заметили в подобном “признании” предательство России.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Луганск, награда, грамота, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх