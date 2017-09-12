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“ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске
12.09.2017 13:14
В российской столице преподавателя из Луганска наградили грамотой, указав “Украина, ЛНР”. Документы в мэрии Москвы получили победители Пушкинского конкурса. Об этом сообщила лауреат XVIII Международного Пушкинского конкурса для преподавателей русского языка Анна Светлова, передает “Диалог.UA”.
Фото грамоты бурно обсуждают в соцсетях. Сторонники “русского мира” разделились на два лагеря: одни считают, что власти Москвы ничего не нарушили, ведь в минских соглашениях оккупированная территория считается украинской, другие заметили в подобном “признании” предательство России.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Луганск, награда, грамота, ЛНР
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