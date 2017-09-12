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Плотницкий решил отобрать квартиры у жителей Луганска - главарь террористов уже придумал, как будет распоряжаться "отжатой" недвижимостью
12.09.2017 21:42
Главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий грозит отобрать пустые квартиры в оккупированном Луганске. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ", передает "Диалог.UA".
По его словам, в ходе инвентаризации жилого фонда "местной инспекцией" якобы было выявлено несколько тысяч пустующих квартир в городе. Он отметил, что поскольку их хозяева не выходят на связь, судьбу недвижимости уже в ближайшее время определит некая спецкомиссия.
"На момент посещения в квартире отсутствовали хозяева и соседи подтверждали, что там никого нет. Поэтому с привлечением силовиков будет создана специальная комиссия. После этого уже с учетом боевых действий будем как-то распределять эти квартиры, давать людям возможность там проживать", - сказал Плотницкий.
Теги: Донбасс, Луганск, недвижимость, квартиры, Плотницкий, террористы
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