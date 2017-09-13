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Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы
Одного из знаковых главарей "ЛНР" Владислава Дейнего, получившего известность в 2014 году, "эвакуируют" в Россию по личной договоренности с советником Путина Владиславом Сурковым. С Дейнего снимают полномочия "депутата" и готовят вывоз на территорию РФ. Инфармацию об этом на собственной странице в социальной сети сообщил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, передает dialog.ua.
Он отметил, что новость о снятии полномочий с "депутата" так называемого "народного совета ЛНР" Владислава Дейнего получила большой резонанс среди боевиков, которые ощущают нарастание тревожной обстановки. Сам Дейнего, видимо, пытаясь "сохранить лицо", говорит о получении новой работы в "ЛНР", однако его коллеги не сомневаются, что Дейнего будет отправлен в Россию после его переговоров в Кремле.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, эвакуация, ЛНР, боевики, Тымчук, Сурков
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