В «ЛНР» террористы захватили семью местных жителей и обвиняют совершении террактов

16.09.2017 10:06

Силовики «ЛНР» сообщили о задержании пятерых подозреваемых в совершении терактов в Луганске 7 июля.

Как сообщает подконтрольный «ЛНР» сайт, об этом сообщил «министр» внутренних дел» Игорь Корнет.

Он заявил, что «исполнителями терактов было семейство с фамилией Сливка».

«Это Сливка Николай Дмитриевич, Сливка Александр Дмитриевич, Сливка Иван Дмитриевич, Сливка Сергей Вячеславович, а также их сообщники — это Польщиков Эдуард Юрьевич, Березниченко Вадим Васильевич, Михайличенко Дмитрий Евгеньевич и Ярцев Сергей Анатольевич», — заявил Корнет.

По его словам, пятеро из перечисленных граждан задержаны и находятся сейчас в следственном изоляторе, остальные успели пересечь линию разграничения и сейчас находятся в городе Харькове.

В частности, задержаны Александр и Иван Сливка, Польщиков, Михайличенко и Ярцев.

Напомним, 7 июля в Луганске произошли два взрыва в результате которых погибла женщина-боевик и ранены пять человек.

Источник: ghall.com.ua