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У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть

19.09.2017 12:28
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У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть

18 сентября командование “ЛНР” отдало приказ вывести подразделения из “горячих точек” по линии Бахмутки, аргументируя это военными учениями. 45 километров фронта теперь контролируют два территориальных батальона террористов - казаки батальона "Ярга" и "Призрак". На своей странице в соцсети сепаратистская журналистка Анна Долгарева заявила, что на опасном участке фронта оккупанты оставили по 170 человек из каждого батальона, пишет “Диалог.UA”.

Против них – шесть тысяч боцов АТО. “Если коротко: Казаков бросили просто на смерть. С шансами, то же самое ждет "Призраков". Не знаю, злой умысел или армейская глупость, но итог жуткий”, - написала она.

По словам Долгаревой, против террористов на этом участке ВСУ выводят 93-ю бригаду. “Казаки думают, что это месть против "Ярги" за то, что командование “ЛНР” пыталось снять их командира, но не получилось. Еще они думают, что тот же Желобок кто-то в командовании проиграл в карты украинскому другану“, - написала журналистка.

Боевики опасаются, что в случае даже незначительной атаки ВСУ под контроль Украины перейдет большая часть “ЛНР” – силы АТО возьмут Сокольники, Желобок и продвинутся до Кировска. Она напомнила, что наемникам “ЛНР” запрещают открывать огонь под угрозой уголовной ответственности.



Теги: Донбасс, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, казаки, Плотницкий
 
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