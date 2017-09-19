У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть

19.09.2017 12:28

18 сентября командование “ЛНР” отдало приказ вывести подразделения из “горячих точек” по линии Бахмутки, аргументируя это военными учениями. 45 километров фронта теперь контролируют два территориальных батальона террористов - казаки батальона "Ярга" и "Призрак". На своей странице в соцсети сепаратистская журналистка Анна Долгарева заявила, что на опасном участке фронта оккупанты оставили по 170 человек из каждого батальона, пишет “Диалог.UA”.

Против них – шесть тысяч боцов АТО. “Если коротко: Казаков бросили просто на смерть. С шансами, то же самое ждет "Призраков". Не знаю, злой умысел или армейская глупость, но итог жуткий”, - написала она.

По словам Долгаревой, против террористов на этом участке ВСУ выводят 93-ю бригаду. “Казаки думают, что это месть против "Ярги" за то, что командование “ЛНР” пыталось снять их командира, но не получилось. Еще они думают, что тот же Желобок кто-то в командовании проиграл в карты украинскому другану“, - написала журналистка.

Боевики опасаются, что в случае даже незначительной атаки ВСУ под контроль Украины перейдет большая часть “ЛНР” – силы АТО возьмут Сокольники, Желобок и продвинутся до Кировска. Она напомнила, что наемникам “ЛНР” запрещают открывать огонь под угрозой уголовной ответственности.