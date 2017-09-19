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В оккупированном Луганске взорвали очередной памятник боевикам
19.09.2017 09:20
Вечером 18 сентября оккупированный пророссийскими боевиками Луганск потряс взрыв, сообщает Телеканал новостей «24».
Взрыв произошел недалеко от Украинского академического музыкально-драматического театра на улице Оборонной, что в центральной части Луганска.
В результате взрыва был полностью уничтожен памятник так называемым "десантникам", которые воюют на стороне террористической "ЛНР".
К слову, это уже не первый случай подрыва памятника террористам в оккупированном Луганске в последнее время.
Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, памятник
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