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Водительские права в Луганске: заоблачные цены и обучение по украинским правилам
После лета 2014 года в Луганске открылись три новые автошколы. Обучение – 10 000 рублей + 4 000 на бензин. Чисто практика по вождению – 400 рублей за часовое занятие (200 рублей тренеру и 200 на бензин). И вы знаете, желающих, превеликое множество учиться и получать "права". Да, только местные, годные в пределах "Л/ДНР", но желающих предостаточно.
Так было всегда, и, как показывает жизнь, будет вопреки логике и обстоятельствам. Кому уж очень нужно, едут и сдают на украинские права на территории законной Украины. Кому нужно очень – покупают их. Год назад такое вложение без своего участия обходилось в три тысячи гривен через местные адвокатские конторы. Хотя еще несколько месяцев назад час практики по вождению стоил всего-то 350 рублей. Откуда скачок в 50 рублей – загадка. То ли в "республике" стали жить лучше, то ли появился больший спрос на часы вождения.
Еще штрих – учат по украинским правилам дорожного движения. По ним сдают экзамены в местном ГАИ. В местных книжных их не найти. Есть старые, 2011 и 2012 годов по 19 рублей (что те 19 рублей сейчас), а новые 2017 года из книжного магазина "Глобус" как горячие пирожки разошлись по 180 рублей в черно-белом исполнении и за 300 в цветном. А права-то почти одинаковые – всего пара поправок, о которых обычно знают только ГАИшники или преподаватели теории в автошколах. А разница в десять и больше раз в цене. И спрос, рождающий предложение ввозить эти правила контрабандой из Украины.
Загадочно все это. Для меня, по крайней мере. Иногда мне хочется спросить, как видят свою дальнейшую автожизнь обладатели только "местных прав"? Ездить в пределах двух "республик"? Хотя вопрос это риторический, как и с местными дипломами и свидетельствами о рождении. Некоторые уверены, что все равно все местные "документы" когда-то "признают", другие ссылаются на то, что так вокруг живут все. И выбор-то все равно невелик от отсутствия денег и возможностей выезжать. И еще многие рассуждают, что если так делают все, то почему бы мне не сделать также – люди знают, для чего все это. "Все не могут ошибаться". Типа стадного инстинкта.
Мой сосед собрался делать местный "паспорт". Знаете, почему? Ему лень идти куда-то в Станицу вклеивать в паспорт фотографию по возрасту. Это ему кажется делом хлопотным и затратным. А выстоять в очереди и получить местный "паспорт" – легче. Тем более так сделали его знакомые и часть коллег – впрок. Еще миф – местные "паспорта" когда-то автоматически обменяют на российские. Несколько моих знакомых именно с этой целью приезжали в Луганск в отпуск из своей новой российской жизни – "люди зря болтать не будут." Вроде того, что "ЛНРовский паспорт" будет льготным билетом для получения российского гражданства. И в случае получения местных "водительских удостоверений" и местных "паспортов" удивляешься оптимизму тех, кто верит во все это. Для целого пласта людей все эти трудности только очередной камень на дороге, который просто нужно обойти, не задумываясь ни о чем.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Луганск, правила, цены
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