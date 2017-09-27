Главная / Новости / Луганская область / Кто и как может принять участие в программе «Доступное жилье» в Северодонецке. ВИДЕО
Последние новости раздела
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- Кто и как может принять участие в программе «Доступное жилье» в Северодонецке. ВИДЕО08:06
- На Донбассе украинским военным пришлось открывать огонь на поражение22:09
- "Абхазский сценарий" урегулирования конфликта с участием России: Геращенко рассказал, чем рискует Украина в случае ввода миротворцев на Донбасс18:25
- "Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой.14:02
- Ситуация в зоне АТО: украинские позиции обстреливали 13 раз10:31
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 26 сентября09:51
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ15:15
- Боевиков на Донбассе напугали собственные учения14:55
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые10:32
Кто и как может принять участие в программе «Доступное жилье» в Северодонецке. ВИДЕО
27.09.2017 08:06
Директор Луганского регионального управления Госмолодежьжилья Инесса Киреева рассказала о том, как можно принять участие в государственной программе «Доступное жилье». Об этом она сообщила студии телеканала «ЛОТ»
По ее словам, желающим получить жилье по данной программе следует обратиться по адресу: ул. Егорова, 22 (Северодонецк), офис №104. Также можно обращаться по телефонам: 42505; 066 656 05 57.
Напомним, переселенцы просят Порошенко о льготном кредитовании с нулевой процентной ставкой на покупку жилья.
Источник Восточный фарватер
Теги: Донбасс, Северодонецк, жилье, переселенцы
Читайте также:
- В Донбассе мошенник "выручил" бабушку, поменяв ей евро в связи со вступлением в ЕС
- В Северодонецке начинают делать операции на сердце
- Названы два пути решения проблемы с жильем для переселенцев
- Вице-премьер Александр Вилкул сделает Донецк баскетбольной столицей
- Украинцам придется раскошелится за «лишние» квадратные метры жилья
- СМИ рассказали о "доминиканских процедурах" мэра Северодонецка (ВИДЕО)
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- Кто и как может принять участие в программе «Доступное жилье» в Северодонецке. ВИДЕО08:06
- ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью07:46
- В Горловке вооруженные боевики «ДНР» оцепили хлебозавод22:36
- На Донбассе украинским военным пришлось открывать огонь на поражение22:09
- "Бацька" Лукашенко снова пошел против Путина: в Беларуси впервые вынесли обвинительный приговор наемнику, воевавшему на стороне террористов "ДНР"19:16
- "Абхазский сценарий" урегулирования конфликта с участием России: Геращенко рассказал, чем рискует Украина в случае ввода миротворцев на Донбасс18:25
- Завтра пять районов Донецка на сутки останутся без холодной воды15:40
- "Привет" от "братьев" из России: боевики атаковали мирную Марьинку - в Сети показали последствия разрушений15:19
- "Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой.14:02
- Вымирающая Россия. Ложь путинского режима. ВИДЕО08:38
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- Кто и как может принять участие в программе «Доступное жилье» в Северодонецке. ВИДЕО08:06
- ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью07:46
- Как удалить пропуск из реестра разрешений? 07:31
- 27 сентября: что можно и что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня! ВИДЕО06:45
- В Горловке вооруженные боевики «ДНР» оцепили хлебозавод22:36
- На Донбассе украинским военным пришлось открывать огонь на поражение22:09
- В Закарпатской области идет подготовка к созданию "ЗНР", - политик Томенко призвал не допустить развала Украины из-за венгерского сепаратизма21:44
- Вашингтон ограничивает полеты над США по Договору об открытом небе для военной авиации РФ21:19
- Как удалить пропуск из реестра разрешений? 07:31
- 27 сентября: что можно и что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня! ВИДЕО06:45
- Эта еда может убить организм наповал17:21
- Проверенные временем способы защиты от "осенних" болезней22:37
- Гормон антистресса: как его повысить21:31
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Медики назвали уникальные целебные свойства грибов17:10
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення
- Начисление пенсий по-новому: названы возможные причины "обнуления" стажа
- Кто и почему получит 20% доплаты к пенсиям