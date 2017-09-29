Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"

29.09.2017 13:29

Террористы “ЛНР” из банды “Седого” систематически насиловали несовершеннолетних девочек в возрасте 12-14 лет. Одна из жертв “защитников” беременна. В паблике наемников “4-я Отдельная мотострелковая бригада ЛНР” сообщается о леденящих душу преступлениях боевиков непризнанной “республики”, передает “Диалог.UA”.

“Шайка бойцов “Седого”, которые стояли возле “балки”, иными словами язык не поворачивается их назвать, будучи под “кайфом” от наркоты и алкоголя, издевались над местными жителями, насиловали девочек 12-14 лет, одна из них уже беременная от этих уродов. Двое из этой шайки сейчас в бегах”, - написали террористы.

Боевики “ЛНР” возмущены произволом “сослуживцев” и требуют выяснить, почему “МГБ ЛНР” не контролировало ситуацию и позволило допустить преступления. “Раньше хоть на позициях стояли наркоманы и алкаши, теперь к ним добавились и насильники”, - резюмировали “освободители”.

К слову, модераторы уже удалили резонансный пост.