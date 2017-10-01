На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины

01.10.2017 20:16

В Беловодском районе прошли праздничные мероприятия в честь юбилея Деркульского конного завода. Об этом сообщает ЛОГА.

Филиал «Деркульский конный завод № 63» ГП «Коневодство Украины» был создан 250 лет назад. Одно из старейших агропредприятий Украины с юбилеем поздравил председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Отмечая эту славную дату и оглядываясь на успехи конного завода, мы понимаем — нам есть что сохранить для потомков. Горжусь тем, что старейший конный завод расположен именно на родной Луганщине. В общем, из шести созданных в то время конных заводов целых четыре находятся в нашей области», — отметил он.

Руководитель завода Сергей Гладков отметил, что сейчас здесь насчитывается 160 лошадей. Несмотря на тяжелые времена, предприятие продолжает свой путь и выращивает лошадей чистокровной верховой породы и украинской верховой породы, которые являются гордостью Луганщины и всей Украины.

В дальнейших планах предприятия — увеличение поголовья, завоз новых племенных жеребцов и выход на европейский рынок. Кстати, самым дорогим конем в истории завода был жеребец Задорный, которого в свое время американцы оценили в 250 тыс. долларов США.

Программа праздника включала театрализованное тематическое представление от Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра и областного казачьего конного театра, выступление ансамбля песни и танца «Радани» областной филармонии, местных коллективов художественной самодеятельности.