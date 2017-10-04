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Чему учат детей террористы "ЛНР": в Сети высмеяли "патриотические" игры в оккупированном Луганске. ВИДЕО
Террористы, оккупировавшие Луганск, вплотную взялись за "патриотическое воспитание молодежи", устроив для этого игрища с уничтожением "гитлеровца". Оккупанты в Луганске провели так называемые "Георгиевские сборы", в ходе которых готовили достойную смену террористам, захватившим город, сообщает "Диалог.UA".
"Через несколько лет это поколение придет в ряды нашей "народной милиции" и будет защищать, опираясь на опыт их предков, дедов, прадедов и православную веру", - рассказал один из боевиков. Сообщается, что на такого рода сборы согнали около 400 школьников из Луганска и Луганской области.
При этом организаторы сборов смело перекручивают исторические факты, заявляя, что красноармейцы, опыт которых предлагают перенимать детям, защищали православные ценности. Такое откровенное вранье не осталось без внимания пользователей социальных сетей.
Теги: Донбасс, Луганск, воспитание, молодежь, ЛНР, террористы, обучение, патриотизм
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