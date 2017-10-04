Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Чему учат детей террористы "ЛНР": в Сети высмеяли "патриотические" игры в оккупированном Луганске. ВИДЕО

04.10.2017 22:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Чему учат детей террористы "ЛНР": в Сети высмеяли "патриотические" игры в оккупированном Луганске. ВИДЕО

Террористы, оккупировавшие Луганск, вплотную взялись за "патриотическое воспитание молодежи", устроив для этого игрища с уничтожением "гитлеровца". Оккупанты в Луганске провели так называемые "Георгиевские сборы", в ходе которых готовили достойную смену террористам, захватившим город, сообщает "Диалог.UA".

"Через несколько лет это поколение придет в ряды нашей "народной милиции" и будет защищать, опираясь на опыт их предков, дедов, прадедов и православную веру", - рассказал один из боевиков. Сообщается, что на такого рода сборы согнали около 400 школьников из Луганска и Луганской области.

При этом организаторы сборов смело перекручивают исторические факты, заявляя, что красноармейцы, опыт которых предлагают перенимать детям, защищали православные ценности. Такое откровенное вранье не осталось без внимания пользователей социальных сетей.

 



Теги: Донбасс, Луганск, воспитание, молодежь, ЛНР, террористы, обучение, патриотизм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх