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"С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег

04.10.2017 12:41
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"С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег

Работники шахты “Черкасская” ГП “ЛНР” “Центруголь” больше месяца бастуют и не выходят на-гора, требуя выплаты долгов по зарплате. В результате обращения горняков к Игорю Плотницкому террорист решил ликвидировать бунтарей руками “МГБ”. Пользователь соцсети Ольга Вишневская обнародовала обращение мастера участка Административно-бытового комбината филиала шахты "Черкасская" Светланы Бурковой, передает “Диалог.UA”.

Женщина пишет главарю “ЛНР”, что с начала сентября ее муж и сын – оба шахтеры – бастуют вместе с коллегами. Причина – систематическая невыплата заработной платы.

Крайняя выплата 800 рублей была в июле. “Мы остались у разбитого корыта.

С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - написала женщина в обращении к Плотницкому. Она заявила, что если в ближайшее время Плотницкий не примет решение о погашении всей задолженности, Буркова с женами и детьми шахтеров спустятся в ствол.

Женщина отметила, что 2 октября во время митинга активистов разогнали неизвестные люди, грозившие физической расправой.



Теги: Донбасс, зарплата, ЛНР, шахтеры, Плотницкий, долги
 
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