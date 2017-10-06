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Архив - Луганская область

ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)

06.10.2017 16:10
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ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)

Боевики ОРЛО установили на горе князя Игоря под Луганском лазер для того, чтобы мешать камере ОБСЕ фиксировать обстрелы на данном участке фронта. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Украине, передает телеканал 112 Украина.
В миссии показали видео с работающим лазером на подконтрольной боевикам территории, который в ночное время суток "ослепляет" камеру миссии. В ОБСЕ утверждают, что таким образом боевики пытаются что-то скрыть от наблюдателей.



Теги: Донбасс, лазер, видеокамера, ОБСЕ, боевики
 
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