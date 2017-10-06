ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)

06.10.2017 16:10

Боевики ОРЛО установили на горе князя Игоря под Луганском лазер для того, чтобы мешать камере ОБСЕ фиксировать обстрелы на данном участке фронта. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Украине, передает телеканал 112 Украина.

В миссии показали видео с работающим лазером на подконтрольной боевикам территории, который в ночное время суток "ослепляет" камеру миссии. В ОБСЕ утверждают, что таким образом боевики пытаются что-то скрыть от наблюдателей.