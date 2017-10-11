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Мониторинговая миссия ОБСЕ передала деньги за воду из "ЛНР" в Украину
В отчете мониторинговой миссии ОБСЕ за 8 сентября сказано, что под Счастьем представители "ЛНР" передали Украине деньги за водоснабжение. Сотрудники ОБСЕ выступали посредниками при передаче средств, сообщает kp.ua.
Находясь по обе стороны моста к югу от г. Счастье (20 км к северу от Луганска), наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. По словам украинского офицера при СЦКК, передача этих денежных средств осуществлялась в связи с задолженностью по водоснабжению, - сказано в отчете.
В мае 2017 года в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что "ЛНР" задолжала Украине миллионы гривен за воду. Процесс оплаты водоснабжения неоднократно обсуждался на переговорах в Минске.
Начиная с лета, это уже третья передача средств из "ЛНР" в Украину по задолженности за воду.
Теги: Украина, Донбасс, долг, выплата, водоснабжение, ОБСЕ, ЛНР, Минские договоренности
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