В Луганской области создают арт-пространство для сельских жителей

14.10.2017 17:25

Арт-пространство для сельских жительниц создается в селе Шапаровка Белокуракинского района.

Женщины объединились и на базе местного клуба решили создать комнату для отдыха. Сейчас разрабатывается грантовый проект на сумму 130 тысяч гривен. На эти средства будут приобретены современная мебель, мультимедийная аппаратура, швейная машинка и материалы для хенд-мейда.

Пока все эти идеи только на бумаге, но девушки говорят, что решительно настроены изменить жизнь в селе к лучшему.

Источник: farwater.net