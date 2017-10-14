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В Луганской области уменьшилась задолженность по зарплате
14.10.2017 21:46
По итогам сентября 2017 года задолженность по выплате заработной платы в Луганской области стала меньше на 10,9 млн. грн, чем в августе.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
В августе этого года задолженность по заработной плате в Луганской области составляла 535 млн грн, а сентябре она сократилась до 524,1 млн грн. Но это все равно самая большая сумма долга среди всех областей Украины.
Теги: Донбасс, долг, зарплата, Луганская область
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