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Архив - Луганская область

В Северодонецке установят памятник воинам АТО

14.10.2017 16:28
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В Северодонецке установят памятник воинам АТО

В Северодонецке заложили первый камень на месте будущего памятника украинским воинам. Об этом сообщает телеканал ЛОТ.

Дети погибших украинских бойцов заложили в экосквере Северодонецка первый камень на месте будущего Знака погибшим воинам. Закладку выполнили Ангелина и Елизар. Ангелина потеряла отца, а Елизар остался круглым сиротой.

Всего в экосквере почтили память шестерых военнослужащих, которые никогда уже не вернутся с войны в родной город. Более двухсот школьников и военных в их честь зажгли свечи, которые представляли собой представляли Тризуб.

Волонтер Ирина Болткова сказала, что на этом месте будет установлен памятник бойцам АТО, которые погибли в Луганской области.



Теги: Донбасс, Северодонецк, памятник, воины, АТО
 
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