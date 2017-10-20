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Архив - Луганская область

КПВВ "Золотое" в очередной раз не заработал

20.10.2017 15:30
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КПВВ "Золотое" в очередной раз не заработал

Контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" на линии разграничения в Луганской области, через который могут проезжать автомобили, не заработал в пятницу, поскольку боевики по непонятным причинам отказались осуществлять пропуск. Об этом заявил УНН в комментарии пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Пограничники, представители ВЦА были готовы к тому, чтобы КПВВ "Золотое" начал работу. Это единственный КПВВ, который должен был работать по пропуску в том числе автомобилей (в Луганской области - ред.), но боевики так же как 31 марта 2016 года не осуществляют пропуск по непонятным причинам. Поэтому сегодня, к сожалению, в очередной раз КПВВ "Золотое", это направление не смогло заработать", - сказал О.Слободян.
Он уточнил, что боевики по неизвестным причинам отказываются пропускать через этот КПВВ как автомобили, так и людей.
"Насколько мне известно, попытаются договориться в ближайшие дни о возможной попытке открытия (КПВВ "Золотое" - ред.), но удастся ли она, есть большие сомнения", - отметил О.Слободян, добавив, что переговоры будут вестись на уровне контактной группы в Минске.



Теги: Донбасс, КПВВ, Золотое
 
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