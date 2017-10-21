Уголовники из «ЛНР» выдают себя за украинских полицейских

21.10.2017 13:30

Сотрудники полиции разоблачили аферистов, которые вымогали деньги у жителей территории, подконтрольной правительству Украины. Об этом сообщает полиция Донетчины.

Злоумышленники осуществляли телефонные звонки с оккупированной части Луганщины. Более того, по данным следователей, они пока отбывают наказание в местах лишения свободы. Тамошнее руководство спецучреждений от каждой удачной операции имеет свой процент, а потому позволяет такую «подработку», предоставляя доступ ко всем человеческим благам.

Так, 30 тысяч гривен могли стать добычей мошенников, которые представились сотрудниками полиции и убедили пенсионеров, что их родственник задержан. От потери сбережений пенсионеров спасла бдительность водителя такси, который приехал за деньгами.

На стационарный телефон супругам позвонил неизвестный и представился полицейским. Мужчина рассказал, что их родственника задержали за причинение тяжких телесных повреждений, а цена решения вопроса — 40 тысяч гривен.

После длительной беседы собеседники сошлись на 30 тысячах гривен. Псевдоправоохранители подробно разъяснили женщине, что и как нужно делать. Деньги должны были перейти в руки посредника — водителя такси. Однако в процессе передачи требуемой суммы водитель увидел отчаяние старушки и узнал о том, что произошло. Он заверил, что всего несколько минут назад видел ее родственника. Только тогда женщина позвонила «задержанному».

Об этом факте парень сразу сообщил в полицию. Полицейские, проведя ряд мероприятий, установили, что звонили из исправительной колонии, которая находится на временно оккупированной территории Луганской области.