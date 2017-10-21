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В «ЛНР» покарали боевика, который вывел из строя камеру ОБСЕ
21.10.2017 14:50
Главари «ЛНР» придумали наказание террористу, который вывел из строя камеру наблюдения ОБСЕ возле Станицы Луганской. Об этом сообщает РИА Новости.
Боевику вынесли мягкое наказание — увольнение из незаконного вооруженного формирования.
«Камеру наблюдения, установленную СММ ОБСЕ на нашей территории, «ослепили» с использованием лазерной указки. В течение нескольких часов эта камера не могла ввести наблюдение», — сказал «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего.
«Выявлены лица которые допустили это нарушение. Приняты меры, и тот человек, который это сделал, сейчас уже не служит», — добавил он.
Теги: Донбасс, камера, боевик, ОБСЕ
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