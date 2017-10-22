Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал

22.10.2017 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал

Пользователи соцсети шокированы странной традицией учебного заведения.

В социальной сети смеются над церемонией посвящения в автомобилисты среди студентов, который проходил в Кировском транспортном техникуме Луганской области.

"Запивали, насколько я вижу, стеклоомывателем", - подписала свой пост автор.

Пользователи соцсети активно прокомментировали такое своеобразное "посвящение" учащихся: "Это знаменитый православный коленвал Николая Угодника, ничего вы не понимаете, и вообще, если его не просто целовать, а еще и погладить в нужных местах, он и мироточить начнет", - написал Сергей Старинский. 

"Вы не видели еще посвящение в урологи днр", - отметил Антон Заболотный.

Источник: u-news.com.ua



Теги: Донбасс, студенты, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх