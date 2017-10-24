"Кинула" главаря "ЛНР" и его "шестерок" - Плотницкий такого стерпеть не смог: стало известно, за что в Луганске террористы "расправились" с подружкой Ефремова Ткаченко

24.10.2017 17:55

Где сейчас находится Валентина Ткаченко, неизвестно: то ли ее арестовали и дальше видную ранее "регионалку" отправили туда, куда отправляют всех впавших в немилость Плотницкого "чиновников", то ли позволили уйти от террористического "правосудия", и, как в случае с еще одним "образовательным министром" Лесей Лаптевой, отобрали все награбленное, отпустив за пределы "ЛНР".

На недавнем заседании "народного совета" луганских террористов стало известно, что бывшего депутата Луганского облсовета от "Партии регионов" Валентину Ткаченко, которая считалась особо приближенной к сидящему сейчас в СИЗО Старобельска экс-главе фракции "ПР" в Верховной Раде Александру Ефремову, "ушли" из-за коррупции, передает "Диалог.UA".

Проще говоря, Ткаченко клала в свой карман огромные "бюджетные" средства, предпочитая не делиться ни с Плотницким, ни с его шестерками, чем и приблизила "начало своего конца" в "республике" на посту "министра образования и науки" "ЛНР". Так называемый "глава народного совета" "ЛНР" Владимир Дегтяренко рассказал, что против Ткаченко было возбуждено "уголовное дело", но по приказу фейкового "министра МВД "ЛНР" Игоря Корнета дело пустили на "тормоза", пытаясь поменять команду "следователей", чтобы как можно дольше затягивать процесс.

На данный момент о Ткаченко нет никаких вестей, дело по ней зависло в так называемой "генпрокуратуре" луганских боевиков. Напомним, впервые о том что Ткаченко может вылететь из кресла "министра" в оккупированном Луганске, заговорили еще год назад. Тогда сообщалось, что она даже не может сбежать из города, так как боится быть расстрелянной.