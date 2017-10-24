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Архив - Луганская область

Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО

24.10.2017 22:16
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Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО

Представители террористической "ЛНР" заявили о задержании в оккупированном Луганске "украинских диверсантов", передает apostrophe.ua.

Так называемый "министр внутренних дел" Игорь Корнет заявил, что задержанные якобы были завербованы украинскими спецслужбами и заброшены на неподконтрольную территорию Главным управлением разведки Украины. Также он добавил, что "диверсантов" подозревают в убийстве двух так называемых "депутатов Народного совета ЛНР".

Стоит отметить, что этот ролик вызвал волну насмешек у пользователей сети.

"Они же топали, как стадо с*аных слонов. Чечены бы их всех там и положили на месте", "День когда в МГБ переиграли в "контр страйк", "а почему конкретный этаж прочесали, а не все. Запрет на схроны выше второго этажа?", "Видео-пособие под названием: "Как проходить лестничные проемы, чтобы мама получила мешок лука за убитого сына-ополченца", - пишут они.

Видео задержания опубликовано в YouTube:

 



Теги: Украина, Донбасс, МВД, задержание, ЛНР, боевики, диверсанты
 
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