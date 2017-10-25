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Стало известно об исчезновении в зоне АТО бойца ВСУ
25.10.2017 15:39
Военная служба правопорядка и полицейские разыскивают бойца АТО Александра Чуйкова. Об этом говорится в Facebook Луганской областной государственной администрации.
Сообщается, что военнослужащий воинской части А1008 Чуйков Александр Константинович 1990 г.р. самовольно покинул место службы в районе города Счастье Луганской области. При себе боец имел оружие.
"Имеет следующие приметы: рост - 180 см, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одетый в военную форму, но может быть в гражданской одежде", - сказано в сообщении.
Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом просят сообщать по телефонам 073-482-59-95, 068-827-28-79, либо в ближайшее отделение полиции.
Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, розыск, исчезновение, АТО, ВСУ, боец
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