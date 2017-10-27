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Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
Прошедший на минувшей неделе в оккупированном Луганске в здании "дома правительства" луганских террористов так называемый "народный совет" "депутатов"-боевиков, еще нагляднее обнажил внутренние распри между различными группировками луганских сепаратистов. "Депутаты" с негласного позволения главаря боевиков устроили "публичную порку" так называемого "министра МВД" "ЛНР" Игоря Корнета, передает "Диалог.UA".
Основные обвинения сводились к тому, что "ведомство" Корнета ничего не делает для наведения порядка в "республике", а сам "министр" живет в захваченном у жительницы Луганска доме. Стоит отметить, что подавший в отставку на этом же "совете" фейковый "генпрокурор" "ЛНР" Заур Исмаилов считался чуть ли не последним представителем Плотницкого в так называемом "силовом блоке" луганских оккупантов.
Сегодня в террористической "ЛНР" заметно выделены три основные группировки: это "сурковцы", группировка военных и "ФСБшники". Плотницкий ориентирован на группу террористов, которая подконтрольна советнику Путина и куратору "республик" Владиславу Суркову. "ФСБшники" держат "силовой блок", к которому принадлежит "глава" "МГБ "ЛНР" Леонид Пасечник и "министр" Игорь Корнет.
Отмечается, что конфликт "ФСБшников" и шестерок Суркова длится уже два года, он начался в 2015 году, когда террористы не смогли поделить между собой контроль над нефтяной продукцией "республики".
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, ФСБ, ЛНР, боевики, Плотницкий
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