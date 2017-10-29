В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ

29.10.2017 21:50

По словам «генерал-майора МВД ЛНР» Игоря Корнета, диверсионно-разведывательные группы ВСУ действовали в тесном сотрудничестве с высокопоставленными лицами из «ЛНР». Об этом главарь одной из террористических структур сообщил в интервью подконтрольному боевикам СМИ «Восход info».

«Генерал-майор МВД ЛНР» И. Корнет в интервью подчеркнул, что с ДРГ Вооруженных сил Украины активно сотрудничали высокопоставленные лица «ЛНР», в частности, один из бывших министров.

Источник: farwater.net