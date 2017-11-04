Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевики "ЛНР" не дают людям общаться с наблюдателями ОБСЕ

04.11.2017 08:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ЛНР" не дают людям общаться с наблюдателями ОБСЕ

Оккупанты Луганщины разрешают гражданам говорить с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине лишь после определенной процедуры.

"Собеседник СММ в подконтрольном "ЛНР" пгт Новосветловка (16 км к юго-востоку от Луганска) отказался общаться с наблюдателями без письменного разрешения от членов "ЛНР" из Луганска", - говорится в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 ноября).



Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх