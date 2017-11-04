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ФСБ приехала "зачищать" оккупированную Луганщину
04.11.2017 22:05
С территории РФ в "ЛНР" прибыла группа (до 20 чел.) представителей спецслужб России, в основном - кадровые офицеры ФСБ.
Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", подчеркивая, что по данным, которые распространяются среди сотрудников "силовых органов ЛНР" среднего звена, задачей прибывшей группы является проведение "кадровых чисток" в административных структурах "ЛНР".
Теги: Донбасс, ФСБ, ЛНР, зачистка
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