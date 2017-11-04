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На Луганщине насчитали три десятка взрывов
В Луганской области представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 3 ноября), в частности, произошло 15 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 30 взрывов.
Утром 2 ноября, пребывая в с. Новоалександровка (65 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 1 взрыв неопределенного происхождения в 5 км к югу.
Поздно вечером 1 ноября, находясь на восточной окраине подконтрольной правительству Станицы Луганской, наблюдатели слышали 1 взрыв, оцененный как разрыв минометной мины на расстоянии 3–4,5 км в секторе от юга до юго-юго-запада (по оценке, в пределах участка разведения); а также 1 взрыв, оцененный как разрыв минометной мины, и 10 взрывов неопределенного происхождения, 8 из которых были оценены как огонь из безоткатного орудия (неустановленного типа) или ручного противотанкового гранатомета, а 2 — как минометный огонь, — все в 3–5 км к югу (определить, произошло это на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным).
Ночью 2 ноября, находясь там той же позиции, команда СММ слышала 1 взрыв неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к югу (определить, произошло это на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным). Днем 2 ноября, находясь на расстоянии 500 м к северу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения в 3–4 км к западу (по оценке, за пределами участка разведения).
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, СММ ОБСЕ
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