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Расстрел Луганщины: полные данные

04.11.2017 08:55
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Расстрел Луганщины: полные данные

За прошедшие сутки, 3 ноября, объединены российско-террористические бандформирования девять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.

Вчера вечером в результате вражеского обстрела из крупнокалиберных пулеметов по позициям близ села Новоалександровка Попаснянского района получил ранения наш защитник.

В направлении сел Крымское и Трехизбенка Новоайдарского района велся обстрел из 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По позициям наших защитников вблизи сел Новозвановка и Троицкое Попаснянского района применялись гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы.

В направлении пгт Станица Луганская и села Валуйское оккупанты били из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, сообщает сайт Луганской ОГА.

Напомним, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.



Теги: Донбасс, Луганская область, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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