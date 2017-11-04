Расстрел Луганщины: полные данные

04.11.2017 08:55

За прошедшие сутки, 3 ноября, объединены российско-террористические бандформирования девять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.



Вчера вечером в результате вражеского обстрела из крупнокалиберных пулеметов по позициям близ села Новоалександровка Попаснянского района получил ранения наш защитник.



В направлении сел Крымское и Трехизбенка Новоайдарского района велся обстрел из 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



По позициям наших защитников вблизи сел Новозвановка и Троицкое Попаснянского района применялись гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы.



В направлении пгт Станица Луганская и села Валуйское оккупанты били из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, сообщает сайт Луганской ОГА.



Напомним, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.