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Шахтеров ОРЛО призвали к протесту

04.11.2017 18:46
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Шахтеров ОРЛО призвали к протесту

Сегодня, 4 ноября, в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) состоялись акции недовольных своим положением горняков предприятия "Донбассантрацит".

Накануне митинга в соцсетях появились следующие призывы:



Как отмечают соцсети, сегодня митингующих было немного. Скорее всего, сказались опасения оказаться "на подвале", как уже было не раз с теми, кто пытался высказать недовольство жизнью в "народной республике".

Отмечается, что "полицейские" провели профилактические беседы с вожаками горняков. И предупредили о серьезных последствиях в случае проведения массовой акции. Так что "глас народа" получился очень тихим…



Теги: Донбасс, протест, ЛНР, шахтеры, ОРЛО
 
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