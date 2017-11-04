Последние новости раздела
- Шахтеров ОРЛО призвали к протесту18:46
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением18:30
- С начала суток в зоне АТО произошло 11 обстрелов18:16
- Зона АТО: одна группа боевиков подорвалась, вторая пыталась прорваться17:50
- СБУ подключила религиозных деятелей к освобождению заложников17:20
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован15:55
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО15:08
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
Шахтеров ОРЛО призвали к протесту
04.11.2017 18:46
Сегодня, 4 ноября, в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) состоялись акции недовольных своим положением горняков предприятия "Донбассантрацит".
Накануне митинга в соцсетях появились следующие призывы:
Как отмечают соцсети, сегодня митингующих было немного. Скорее всего, сказались опасения оказаться "на подвале", как уже было не раз с теми, кто пытался высказать недовольство жизнью в "народной республике".
Отмечается, что "полицейские" провели профилактические беседы с вожаками горняков. И предупредили о серьезных последствиях в случае проведения массовой акции. Так что "глас народа" получился очень тихим…
Теги: Донбасс, протест, ЛНР, шахтеры, ОРЛО
Читайте также:
- На оккупированных территориях нарастают протестные тнастроения
- Половину протестующих "шахтеров" наняли
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром
- На оккупированном Донбассе нарастает протест населения
- Шахтеры дали Кабмину срок. Иначе заговорит улица
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением18:30
- С начала суток в зоне АТО произошло 11 обстрелов18:16
- В Донецкой области женщина погибла в огне17:59
- Зона АТО: одна группа боевиков подорвалась, вторая пыталась прорваться17:50
- СБУ подключила религиозных деятелей к освобождению заложников17:20
- В "ДНР" любовные разборки проходят с использованием гранат17:04
- Будни "ДНР": бывший "народный губернатор" Губарев сообщил о нападении на канал сепаратистов16:41
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован15:55
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением18:30
- С начала суток в зоне АТО произошло 11 обстрелов18:16
- Представители ВСУ отрицают "охоту" на призывников18:09
- В Донецкой области женщина погибла в огне17:59
- Зона АТО: одна группа боевиков подорвалась, вторая пыталась прорваться17:50
- РФ прогнозируют исчезновение с карты цивилизованного мира 17:36
- СБУ подключила религиозных деятелей к освобождению заложников17:20
- В "ДНР" любовные разборки проходят с использованием гранат17:04
- Будни "ДНР": бывший "народный губернатор" Губарев сообщил о нападении на канал сепаратистов16:41
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса