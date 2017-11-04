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Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован
Сегодня, 4 ноября, по ходатайству следователя Северодонецкого отдела полиции об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве, суд вынес решение о содержании под стражей на время досудебного расследования в течение 60 суток.
Мужчине объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, 3 ноября возле дома № 28 по пр. Центральном г. Северодонецк правоохранители обнаружили тело 28-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Несмотря на то, что большое количество сотрудников полиции Луганщины с вечера предыдущего дня была задействована на проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие резонансного убийства председателя фракции Блок Петра Порошенко Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, было принято решение о создании дополнительной "команды" под руководством начальника Северодонецкого отдела полиции. В ее состав вошли оперативники криминальной полиции горотдела, бойцы батальона "Луганск-1" и полицейские из других областей, которые проходят стажировку на территории области.
Постепенно полицейские воспроизводили картину последнего дня погибшего (не депутата), установили его родных, друзей, у знакомых, провели опрос его соседей, жителей квартала, где нашли тело.
Благодаря слаженным и масштабным оперативно-розыскным и следственным мероприятиям, оперативники вышли на след подозреваемого в убийстве и задержали его.
27-летний местный житель в содеянном убийстве признался и рассказал, что 2 ноября, вечером, к нему домой пришли его два одноклассника. Они совместно употребляли спиртные напитки у него в квартире по ул. Первомайской. Один из гостей уснул, а между хозяином квартиры и вторым гостем началась ссора, которая закончилась дракой. От нанесенных телесных повреждений потерпевший погиб в результате асфиксии дыхательных путей кровью.
Чтобы избавиться тела, подозреваемый вытащил пострадавшего из квартиры и личным автомобилем вывез его к дому № 28 по пр. Центральному, где и оставил.
Эксперты-криминалисты и следователи провели обыски в квартире, в подъезде и машине подозреваемого, изъяли вещественные доказательства, назначили ряд экспертиз.
Сегодня подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Под процессуальным руководством прокуратуры следователи продолжают досудебное следствие по открытому по факту убийства уголовному производству.
Напомним, что тело этого человека полиции нашла недалеко от места гибели депутата Сергея Самарского.
Отметим, что за помощь в поимке убийцы депутата в Северодонецке обещают 100 тысяч.
Теги: Донбасс, Северодонецк, убийство, полиция
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