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Архив - Луганская область

В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО

04.11.2017 15:08
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В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО

Спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин прокомментировал сообщение информационных агентств "ЛНР" о том, что в октябре жители ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) "сдали в полицию более 15,5 тыс. единиц оружия и боеприпасов, а также около 24 кг взрывчатых веществ".

"Феерическое сообщение о сдаче оружия и боеприпасов жителями оккупированных территорий. Возникает только один вопрос: а откуда взялись боеприпасы, оружие, взрывчатка в мирных (до весны 14-го года) регионах Украины? "В шахтах нашли"? А кто все это в те "шахты" положил? – вопрошает Волошин. - А дальше еще более фееричная информация, что за 9 месяцев 2017 года, так называемые, "сотрудники мвд ЛНР" ликвидировали 21 !!! схрон (тайник) украинских ДРГ".

Волошин призывает вдуматься, каким образом на территориях, которые были захвачены врагом и тщательно контролировались и охранялись теми же "сотрудниками мвд ЛНР", какие-то мифические "украинские диверсанты" создавали хранилища с сотнями единиц вооружения, десятками тысяч патронов и тонами взрывчатки… "Бред полный", - делает вывод спикер ГШ ВСУ.



Теги: Донбасс, оружие, боеприпасы, ЛНР, ОРЛО
 
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